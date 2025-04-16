أكبر من قدراته.. لماذا رفض محمد نجاتي تجسيد دور أحمد زكي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:32 مساءً - أعلن الفنان المصري محمد نجاتي عن رفضه لتجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في أي عمل فني، رغم ترشيحه في وقت سابق للدور.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعد تفكير عميق وشعوره بأن المهمة تحتاج إلى طاقة فنية ومهارات تمثيلية خاصة، قد لا يمتلكها بالشكل المطلوب.

وخلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، قال نجاتي إنه شعر بالحماس في البداية عندما طرح اسمه كأحد المرشحين، لكن بمجرد أن بدأ يتعمق في طبيعة الدور، أدرك حجم المسؤولية، خصوصًا أن أحمد زكي لا يزال حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور، مما يجعل أي محاولة لتقديمه مخاطرة فنية كبيرة.

وعند سؤاله عن الفنان الذي يرى أنه الأنسب لتجسيد شخصية زكي، أشار نجاتي إلى محمد رمضان، معتبرًا أن رمضان يمتلك كاريزما وأداءً قد يساعدانه على الاقتراب من شخصية أحمد زكي بدرجة أكبر من غيره.

من ناحية أخرى، تحدث نجاتي عن مشاركته في مسلسل "حكيم باشا" الذي عرض خلال موسم رمضان 2025، وأعرب عن سعادته بنجاحه، مؤكدًا أن العمل جذب الجمهور بفضل توليفة مميزة من الدراما الشعبية والقصص الصعيدية، إلى جانب الإخراج المحترف والسيناريو الجيد.

المسلسل شارك فيه عدد من النجوم البارزين، منهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، وأحمد صيام، وكان من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.