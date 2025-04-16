بعد ارتداء بدلة الرقص.. ما هي عقوبة محمد رمضان وماذا ينتظره بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:32 مساءً - قام اتحاد النقابات الفني برفع قضية على محمد رمضان وإحالته للتحقيق بسبب الملابس المثيرة للجدل والتي كان يرتديها في أمريكا.

أوضح مصدر نقابي أن التحقيقات الجارية لن تتوج بعقوبات اتحادية نظراً لأن دور الاتحاد يركز على تقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرارات المناسبة.

تشير التوقعات إلى أن محمد رمضان سيخضع لتحقيق إضافي داخل نقابة المهن التمثيلية وقد يتعرض لعقوبات محتملة تشمل الغرامة المالية أو الإيقاف المؤقت عن العمل إذا ثبتت عليه مخالفات مهنية تتعلق بتجاوز الأعراف المهنية أو إثارة الجدل بشكل يمس بمهنة الفن.

أثار محمد رمضان ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حفل بملابس أثارت انتقادات واسعة، حيث وصفها البعض بأنها تفتقر إلى اللياقة وتشبه زي الرقص الشرقي، مما أدى إلى جدل كبير حول اختياراته.