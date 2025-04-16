نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حلا شيحة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حلا شيحة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت صورة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد عودتها لارتداء الحجاب، وأرفقت بالصورة تعليقًا:"دائمًا الحمدلله".

آخر أعمال حلا شيحة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2023.



أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم"



وشارك بالمسلسل أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.