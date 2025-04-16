نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء فتحي تكشف: عبد الحليم حافظ غيّر اسمي وساندني في بداياتي الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد اسم النجمة الكبيرة نجلاء فتحي لتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو نادر لها تتحدث فيه عن الدور المحوري الذي لعبه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في انطلاقتها الفنية.

تصريحات نجلاء فتحي

في الفيديو، سردت نجلاء فتحي تفاصيل لقائها الأول مع عبد الحليم، قائلة: "شافني، ولما قلت له عايزة أمثل افتكرني بهزر لأني كنت صغيرة، لكن لما حسّ بإصراري، قال لي: هكون جنبك وساعدك. وهو فعلًا غير اسمي من فاطمة الزهراء لنجلاء، وكان دايمًا بيرشدني وينصحني".

وتابعت: "لما ناقد كتب عني إني مجرد شكل حلو وما بعرفش أمثل، اتأثرت جدًا ورحت لعبد الحليم أبكي، فقال لي: ماتزعليش من أي نقد إلا لو حد مس كرامتك، وقتها بس لازم تاخدي موقف".

أبرز أعمال نجلاء فتحي

نجلاء فتحي، التي قدمت خلال مسيرتها أعمالًا سينمائية خالدة منها "أختي"، و"بدور"، و"أذكريني"، و"غرام تلميذة"، و"إسكندرية ليه"، أثبتت عبر السنوات أن جمالها لم يكن سوى مدخل لموهبة راسخة وذكاء فني لافت، جعلها ترفض سيناريوهات لم تجد فيها ما يضيف لمسيرتها، ومنها فيلم "عصابة حمادة وتوتو" الذي اعتذرت عنه رغم أن بطولته كانت إلى جانب عادل إمام، مؤكدة أن السبب كان في ضعف السيناريو وليس رفضًا للعمل مع الزعيم.

