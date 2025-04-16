نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز يستأنف تصوير فيلم "فرقة الموت" لطرحه بالصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أحمد عز لإستئناف تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت الذي قام بتصور عدد من مشاهده إلا أنه توقف لسبب انشغاله بفيلمه "dogs 7" مع كريم عبد العزيز.

تفاصيل فيلم فرقة الموت



فيلم "فرقة الموت" مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور في فترتي الأربعينيات والخمسينيات في صعيد مصر، يُجسد أحمد عز دور ضابط يُكلّف بمهمة القبض على "خُط الصعيد"، ويواجه صراعات حادة. فيما تظهر منة شلبي بشخصية "سميرة"، فتاة تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، وتطل أمينة خليل كضيفة شرف في دور زوجته.



اخر أعمال أحمد عز

وكانت أخر أعمال أحمد عز ولاد رزق وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال ولاد رزق 3





فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.