نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ظهور مختلف وعودة للروحانية".. حلا شيحة تطل على متابعيها بالحجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت الفنانة حلا شيحة لتخطف الأنظار مجددًا، بعد أن نشرت صورًا حديثة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها بالحجاب، مرفقة الصورة بكلمة واحدة فقط كانت كافية لإثارة تفاعل واسع من الجمهور، إذ كتبت: "دايمًا الحمد لله".

تعليقات الجمهور على إطلالة حلا شيحة

المنشور أحدث صدى كبيرًا بين متابعيها، الذين تفاعلوا مع كلماتها بروحانية ودعم، حيث كتب أحدهم: "أجمل كلمة ممكن نقولها في كل وقت.. طالعة من القلب وبتفرق كتير".

وفي تعليق منها على التفاعل، وجهت حلا رسالة محبة لمتابعيها، قائلة: "بحب كل واحدة منكم، وزي ما بتدعولي بدعي لنفسي وليكم.. كلنا، إن ربنا يصلح قلوبنا ويصلح حال العباد والبلاد".

وكانت شيحة قد تحدثت في تصريحات سابقة عن حلم مؤثر رأته وهي في سن الثالثة والعشرين، شاهدت فيه يوم القيامة، وهو ما غيّر الكثير في حياتها ودفعها للتأمل في معاني القرآن والتعمق في فهم الدين، مؤكدة أن ما يشهده العالم حاليًا يستدعي العودة للجذور والروح.

مسلسل “إمبراطورية ميم”

جدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية كان مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي شاركت بطولته مع الفنان خالد النبوي، وناقش قضايا اجتماعية بطرح إنساني.