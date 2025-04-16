هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "بس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بقوة إلى الساحة الفنية هذا العام، حيث تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "بس" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية “بس” لهيفاء وهبي

الأغنية تحمل توقيع الشاعر عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، وتأتي ضمن خطة فنية متجددة تنفذها هيفاء لتقديم محتوى موسيقي مختلف لجمهورها.

أغنية “سوبر وومان”

وفي سياق متصل، أنهت وهبي مؤخرًا تسجيل أغنية أخرى بعنوان "سوبر وومان"، من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، على أن يتم طرحها قريبًا، لتثبت استمرار نشاطها الفني المتصاعد على مستوى الغناء.

فيلم “ولاد المحظوظة”

ولم تكتفِ هيفاء بالغناء فقط، بل تواصل حضورها اللافت في السينما، حيث تترقب عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي تجسد فيه شخصية فتاة لبنانية تصل إلى مصر وتواجه مواقف متعددة.

أبطال فيلم “ولاد المحظوظة”

يشارك في البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، ونانسي صلاح، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن هيفاء وهبي عادت للسينما عام 2022 بعد غياب دام 8 سنوات، وقدّمت بعدها فيلمي "أشباح أوروبا" و"رمسيس باريس"، لتؤكد هذا العام استمرارها في الساحة السينمائية بفيلم "ولاد المحظوظة".

