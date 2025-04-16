بمناسبة عيد ميلادها.. أشرف زكي لروجينا: "كل سنة وإنتي أجمل زوجة وأروع ممثلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - في لحظة دافئة ومليئة بالمشاعر، احتفل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاد زوجته النجمة روجينا، وحرص على التعبير عن حبه الكبير وامتنانه لها برسالة رومانسية نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، نالت إعجاب وتفاعل آلاف المتابعين من الجمهور ونجوم الوسط الفني.

رسالة أشرف زكي لزوجته

وكتب زكي في رسالته: "كل سنة وانتي طيبة.. كل سنة وانتي أجمل زوجة، وأجمل أم، وأروع ممثلة.. كل سنة واحنا مع بعض، كلنا كل سنة، والحب بيجمعنا أكتر".

مسلسل حسبة عمري

وشاركت روجينا في دراما رمضان الماضي بمسلسل حسبة عمري وناقش العمل العلاقة بين الرجل والمرأة، وشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، نور ايهاب إسلام إبراهيم إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.