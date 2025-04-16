"لا أرض أخرى" يحصد الجوائز ويكسر حاجز الـ3 ملايين دولار في شباك التذاكر العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفيلم الفلسطيني الوثائقي No Other Land (لا أرض أخرى) رحلته العالمية بنجاح مبهر، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الـ3 ملايين و365 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 7 فبراير الماضي.

إيرادات فيلم" لا أرض أخرى"

وحقق الفيلم 2 مليون و339 ألف دولار في السوق الأمريكية، إلى جانب مليون و25 ألف دولار من شباك التذاكر العالمي.

جاء هذا النجاح التجاري عقب فوز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، في لحظة مؤثرة شهدت حضور صُنّاع العمل على السجادة الحمراء وهم يرتدون الشال الفلسطيني ويرفعون علم فلسطين، في رسالة دعم واضحة للقضية الفلسطينية.

تفاصيل فيلم "لا أرض أخرى"

ويحمل الفيلم توقيع أربعة مخرجين: الفلسطينيان باسل عدرا وحمدان بلال، إلى جانب راشيل سزور ويوفال أبراهام من الجانب الإسرائيلي، حيث يرصد الفيلم محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قرية مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة.

كما نال الفيلم جائزة "عشاق السينما" خلال مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية، وكان قد تُوج أيضًا بجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74، ليصبح أحد أكثر الأفلام الوثائقية تأثيرًا في العام.