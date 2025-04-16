بحضور تامر حسني ومحمد سامي.. المونتير عمرو عاكف يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المونتير عمرو عاكف خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث احتفل عاكف بخطوبته، في اجولاء عائلة بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن، على رأسهم النجم تامر حسني والمخرج محمد سامي والمخرجة سارة وفيق والمخرج كريم السبكي، بالإضافة إلى عائلتي العروسين.

فيلم "ريستارت"

كما ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم "ريستارت"، حيث يتولى عمليات المونتاج والجرافيك الخاصة بفيلم نجم الجيل تامر حسني، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

مسلسل "سيد الناس"

وشارك عمرو عاكف خلال موسم رمضان الماضي في مونتاج وجرافيك كلا من مسلسل "سيد الناس"، للمخرج محمد سامي، وبطولة النجم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى وإنجي المقدم.