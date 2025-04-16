رايان رينولدز يثأر لصديقه بـ "مونتاج ساخر": هكذا انتقم لماكليني بعد حذف مشهده من Deadpool!

القاهرة - محمد ابراهيم -



في لفتة تجمع بين الطرافة والوفاء، احتفل النجم العالمي رايان رينولدز بعيد ميلاد صديقه المقرب روب ماكليني على طريقته الخاصة، بعد أن تم حذف مشهد الأخير من فيلم Deadpool & Wolverine المنتظر.

روب كان قد صوّر مشهدًا كضيف شرف في دور عميل من TVA، لكن المشهد لم يرَ النور بعد أن تم حذفه أثناء المونتاج.

ولكن بدلًا من تجاهل الأمر، قرر رايان أن "ينتقم" لصديقه... بفيديو ساخر أضحك الجمهور وأشعل مواقع التواصل!

"ظهور سينمائي وهمي"... ولكن مضحك!

رايان استعان بخياله السينمائي، وركّب لقطات لماكليني داخل مشاهد شهيرة من أفلامه السابقة، ليبدو كأنه كان نجم الأكشن والرومانسية وحتى الدراما طوال هذه السنوات.

الفيديو الذي حمل لمسة ساخرة، كان بمثابة "الظهور السينمائي الأضخم" لماكليني... حتى لو لم يكن حقيقيًا!

تقاليد سنوية مليانة سخرية وحنية

هذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها رينولدز بعيد ميلاد صديقه بروح دعابة:

في 2023: قدّم له فيديو موسيقي ساخر يعلم الناس نطق اسمه.

في 2024: ظهر ماكليني في صورة كاريكاتورية ضمن مشهد مستوحى من Titanic.



صداقة تتجاوز الشاشات

العلاقة بين رايان وروب تتعدى التعاون الفني، فهما شريكان في ملكية نادي Wrexham A.F.C، وغالبًا ما يظهران معًا في مناسبات مختلفة. ويبدو أن الصداقة بينهما مليئة بالمواقف المرحة والدعم الصادق.

رينولدز وبليك ليفلي خارج الجدل

من ناحية أخرى، نفى مصدر من برنامج Saturday Night Live أن يكون رايان هو صاحب النكتة التي أُطلقت بشأن القضية القانونية بين زوجته بليك ليفلي والممثل جاستن بالدوني خلال احتفالية SNL 50.

رايان شارك في فقرة كوميدية بالحفل الذي بُث يوم 16 فبراير، وأطلق تعليقًا فهمه البعض كإشارة غير مباشرة، لكن البرنامج أكد أن رينولدز لم يكن له يد في كتابة النكتة.