هنا الزاهد: "تجربة الإنفصال هي أصعب مرحلة في حياتي"

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه الشهير «ABtalk»، المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية والمهنية.

وتحدثت هنا الزاهد عن أصعب مرحلة تخطتها بمفردها دون مساعدة من أحد، حيث أوضحت أن فترة الإنفصال هي أصعب مرحلة بحياتها.

وأوضحت أن جميع من حولها حاولوا أن يساعدوها على تخطي تلك المرحلة حيث تحدثت قائلة: "حاولوا..هم تذكروا أنهم بيساعدوني الأشخاص الذي حولي يعني بس هو محدش ساعدني غير نفسي.. تجربة متمنهاش لأي حد أنها تحصله وحشه جدًا جدًا مريت بيها لوحدي أنا اللي قررت أبقي كويسة قولت لنفسي أنا عايزه أبقي كويسة وعايزة أتخطي ده".

هنا الزاهد

واضافت: "صحاب ماما مثلًا كانوا بيفضلوا يقولوا ليه كده وأيه اللي حصل الكلام ده كان بيو.جع جدًا منا أكيد مش عايزة ومفيش حد عايز حياته تبقي كده بس ده اللي حصل".

هنا الزاهد: قلبي اتكسر بعد الطلاق

أما عن فترة ما بعد الطلاق من الفنان أحمد فهمي، فوصفتها بأنها كانت مرحلة صعبة نفسيًا، وقالت: "قلبي اتكسر بعد الطلاق، ومسحت كل صورنا وصور الفرح، ومفيش حد هيدخل حياتي تاني غير لما أتأكد إنه الشخص المناسب، لأن في العلاقة دي كنت ناسيا نفسي وباجي على نفسي كتير".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التجربة جعلتها أكثر وعيًا بذاتها، معتبرة أن الأولوية لديها اليوم هي العيش بتلقائية بعيدًا عن ضغوط الشهرة أو التواجد المستمر في المشهد العام

أعمال هنا الزاهد القادمة



ومن ناحية أخري يذكر أنه تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد "ريستارت" الذي تشارك في بطولته إلى جانب نجم الجيل تامر حسني، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

ويذكر أنه سوف يعرض الفيلم في جميع دور العرض يوم 29 مايو.



وتدور أحداث فيلم ريستارت بطولة تامر حسني حول «محمد»، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من «عفاف» التي تعمل كمؤثرة صغيرة على وسائل التواصل، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.



وكشف الكاتب أيمن بهجت قمر أن أحداث قصة فيلم ريستارت لـ تامر حسني مستوحاة من واقعة حقيقية حدثت بالفعل في إحدى الدول، ولكن تمت معالجتها بشكل كوميدي ساخر».