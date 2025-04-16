نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سعد لمجرد يحسم الجدل: لن أُحيي حفلاً في موازين هذا العام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قطع النجم المغربي سعد لمجرد الشك باليقين، ونفى بشكل قاطع مشاركته في فعاليات مهرجان موازين لهذا العام، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول إحيائه لحفل ضمن الدورة الجديدة للمهرجان مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وحرص لمجرد على توضيح الأمر مباشرةً لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث كتب:"إلى جمهوري الكريم، تفاديًا لأي إشاعات أو أخبار غير صحيحة، أوضح بمحبة أنني لن أشارك في مهرجان موازين لهذه السنة... المهرجان سيظل عزيزًا على قلبي وإن شاء الله نلتقي فيه في السنوات القادمة بكل فرح واعتزاز".

وأضاف النجم المغربي:"محبتكم وتفاعلكم محل تقدير كبير في قلبي، وأشعر دائمًا بالامتنان لكل من يحبني وينتظرني، وهي مسؤولية أعتز بها بعد رضا الله ورضا الوالدين"، مختتمًا رسالته بطابع مغربي قائلاً: "أخوكم سعد لمجرد، وختمها مسك بطريقتنا المغربية: كل توخيرة وفيها خيرة".

يُذكر أن مهرجان موازين، الذي تأسس عام 2001 في العاصمة المغربية الرباط، يُعد واحدًا من أهم المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، ويستقطب سنويًا كوكبة من النجوم العالميين والعرب، وكان لمجرد قد شارك في عدد من دوراته السابقة، محققًا نجاحًا لافتًا.