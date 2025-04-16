نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يعترف بحبه لأسماء جلال.. وردها المفاجئ يشعل السوشيال ميديا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل الفنان محمد شاهين مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجّه رسالة غزل صريحة للفنانة أسماء جلال عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث كتب قائلاً:"أشطر وأحلى واحدة.. أنا بحب أسماء جلال".

المفاجأة جاءت من أسماء جلال نفسها، التي ردت على هذه الرسالة بعفوية ودهشة، وكتبت:"اتفاجئت عامة.. وأنا أوي أوي"، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.



فيلم "درويش" يطوي صفحة التصوير وينتظر العرض

في سياق آخر، أعلن صنّاع فيلم "درويش" عن انتهاء التصوير، استعدادًا لمرحلة ما بعد الإنتاج. الفيلم من بطولة عمرو يوسف، ويشاركه كل من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

العمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول نصّاب كاريزمي ينخرط في دوامة من الخداع والمخاطر، ليفاجئ الجميع بتحوّله إلى بطل غير تقليدي في رحلة مليئة بالتحديات والمشاعر.