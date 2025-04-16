نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سالي شاهين تعود بـ"سيدات لكن ظرفاء" على منصة DMC+ الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض الإعلامية سالي شاهين تجربة جديدة على الساحة الإعلامية، من خلال تقديم برنامج "سيدات لكن ظرفاء"، والذي ينطلق قريبًا عبر منصة DMC+، في خطوة تُعد انطلاقة واعدة للمنصة الرقمية الجديدة التابعة لقنوات DMC.

وتستعد منصة DMC+ للظهور خلال الأيام المقبلة، وتضم باقة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه، التوعية، والمحتوى الاجتماعي، في محاولة لمواكبة توجهات المشاهدين نحو المحتوى الرقمي.

رحلة شاهين من "السفيرة عزيزة" إلى "سيدات لكن ظرفاء"

اشتهرت سالي شاهين بتقديم برنامج "السفيرة عزيزة" لعدة سنوات على قناة DMC، حيث ناقش البرنامج قضايا اجتماعية وإنسانية منوعة وحقق انتشارًا واسعًا، وعُرض من السبت إلى الأربعاء، ليكون أحد أبرز البرامج النسائية على الشاشة.

سالي شاهين على خط الدراما

إلى جانب مسيرتها الإعلامية، شاركت سالي شاهين مؤخرًا في مسلسل "النزوة"، والذي يُعد النسخة العربية من العمل العالمي The Affair. وحقق المسلسل صدى واسع بفضل حبكته المليئة بالغموض والتشويق، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تعود جذورها إلى سنوات مضت، في إطار درامي إنساني.

شارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم خالد النبوي، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، إلى جانب سالي شاهين، وقام بمعالجة السيناريو محمد الحاج، وأخرجه أمير رمسيس.