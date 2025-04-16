"عمار الشريعي.. مايسترو الذاكرة الرمضانية وصاحب الألحان الخالدة" (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة -



في مثل هذا اليوم، وُلد واحد من أهم صُنّاع الموسيقى في العالم العربي، الموسيقار الراحل عمار الشريعي، الذي ما زال اسمه محفورًا في ذاكرة الجمهور بألحانه الخالدة التي زيّنت شاشات رمضان، وأعطت لتترات المسلسلات نكهة لا تُنسى.

عمار لم يكن مجرد ملحن، بل كان مهندسًا للمشاعر، يُحوِّل الكلمات إلى نغمات تحكي القصة قبل أن تبدأ أحداث المسلسل. من الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات، لم يكن يمر موسم رمضاني دون أن نجد توقيعه على تتر أو موسيقى تصويرية أصبحت فيما بعد جزءًا من ثقافتنا وذاكرتنا الجماعية.

كان الشريعي صاحب بصمة فريدة، تعاون مع عمالقة الكلمة مثل عبد الرحمن الأبنودي، أحمد فؤاد نجم، ورفيق دربه الشعري سيد حجاب، ليصنعا سويًا تترات لا تُنسى، مثل "حديث الصباح والمساء"، "أرابيسك"، "المال والبنون"، و"الراية البيضا".

ولم تتوقف عبقريته عند حدود المسلسلات، بل امتدت إلى الفوازير التي أبهرت الأطفال مثل "عجائب صندوق الدنيا" و"عالم ورق ورق"، وأبدع أيضًا في أغاني مسلسل "بوجي وطمطم" التي كتبها نادر أبو الفتوح، لتصبح جزءًا من وجدان أجيال كاملة.

أما على صعيد السينما، فقد ترك الشريعي بصمة واضحة في أفلام مثل "حب في الزنزانة"، "البرئ"، و"أرجوك أعطني هذا الدواء"، كما قدّم موسيقى لعدد من أشهر المسرحيات، من بينها "الواد سيد الشغال"، و"إنها حقًا عائلة محترمة".

ورغم فقدان بصره، لم يفقد عمار الشريعي رؤيته الفنية، وكان دائمًا يُفضّل أن يُحاط بأصدقائه وعائلته أثناء التأليف، ليسمع آراءهم ويشعر بنبض ما يقدمه. وكان صاحب روح مرحة لا تُخطئها العين، ومن مواقفه الطريفة، ما رواه الفنان سمير صبري عن إحدى الحفلات التي طلب فيها الشريعي منه أن يُغني "الغراب يا وقعة سودة"، وسط ذهول الجمهور، في مزحة اعتاد أن يضفي بها البهجة في كل مكان يذهب إليه.

اليوم، وفي ذكرى ميلاده، لا نملك إلا أن نترحّم على روحه، ونُعيد الاستماع لألحانه التي لا تزال تنبض بالحياة وتُحدثنا بلغة لا يعرفها إلا من عشق الفن الأصيل.