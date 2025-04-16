بالصور.. «الدخان وليلى والزائر» يختتمان عروض الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - وسط حالة من الرضا العام لدى كل متابعين فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة والتي تم اهداها إلى الدكتور أشرف زكي، استطاع فريق عمل المهرجان برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون المرور بالدورة إلى بر الأمان.



المهرجان الذي ولد وظهر للنور خلال شهرين فقط وسط عدد الحضور الجماهيري به إلى 100% لدرجة ان هناك عروض تم عرضها مرتين بعد عرضها لكثرة الحضور الجماهيري عليها والاقبال الشديد وهو ما ادى بالبعض إلى الاستياء من الحضور ولم يجد تذكرة فقد يراها نقطة سلبية، ولكن إدارة المهرجان تنظر إليها أنها نقطة إيجابية حيث إن فرق عمل العروض استحوذوا على اعجاب الجمهور لهذه الدرجة فهو دليل نجاح وبالتأكيد ستقوم إدارة المهرجان بالبناء عليه والاستفادة منه في الدورات القادمة بإذن الله.



وكان اخر عروض مسابقة مسرح العلبة الإيطالي هو عرض «حتى يطير الدخان» وهو فكرة مستوحاة من مسرحية الدخان لميخائيل رومان والذي احتفى به المهرجان في امسيته الثالثة.

العرض بطولة: كريم ادريانو، شريهان الشاذلي، امنيه حسن، احمد بلا، احمد حسنين، مصطفى عبد الهادي، نيللي الشرقاوي، ديكور كاميليا خيري، اضاءة كاجو، مخرجان منفذان: هيثم فرغلي ومحمد ناصر، مكياج روان علاء، إعداد موسيقي محمد خلفاوي، بوستر احمد السويفي، تأليف فيصل رزق، ومن إخراج كريم أدريانو.



وفي نفس المبنى الذي شهد عرض «الدخان»، ولكن هذه المرة عرض اخر في مسابقة الفضاءات غير التقليدية بعنوان «حلم ليلى» وهو دراماتورج عن نص «الأيام المخمورة» لسعد الله ونوس، حيث نتابع شخصية ليلى ابنة عبد القادر وسناء، بعد هروب أمها مع عشيقها والتي أدت بـ ليلى إلى الاضطراب النفسي وتدخل في حالة فقدان للوعي، وتتذكر الأم في حلمها وتحاول جاهدة ألا تفقد اخيها هو الآخر.

والمسرحية بطولة: ساندرا ملقي، هبة الكومي، أبانوب بحر، عمر سلطان، مخرج منفذ ريم حمدي، إعداد موسيقي أحمد رشدي، ديكور هبة الكومي، إضاءة محمود الحسيني كاجو، دراماتورج ليديا فاروق ومحمد حسن، ومن إخراج ليديا فاروق.



أما عن مسك ختام ليالي مهرجان الفضاءات فكان عرض «الزائر» وهو عرض ديو دراما والذي يدور حول مقولة للشاعر والكاتب اللبناني بول شاوول كم مرة الغرباء والأعداء فاتوا على البلاد بطريقة مهذبة وبطريقة بها مديح ثم احتلها.



والعرض بطولة: جاسمين احمد وهبة الكومي، مهندس صوت محمد رضا، تصميم أداء حركي احمد غريب، اضاءة وليد درويش، رقص هوائي سمر عزت، غناء ميار جمال، مخرج منفذ جرجس أنور، بوسترات سينو وأحمد رشدي، تأليف بول شاوول، ومن إعداد وسينوغرافيا وإخراج جاسمين احمد.



الجدير بالذكر أن الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان قد أعلن عن تكريم: اللجنة العليا للمهرجان وأعضاء لجان تحكيم مسابقتي المهرجان وأعضاء اللجان التنفيذية، واثنين من النجوم الشباب اللذين حققا نجاحا في دراما رمضان وموسم أفلام عيد الفطر المبارك هما: طه دسوقي وعصام عمر، بالإضافة إلى توزيع جوائز المهرجان البالغة 16 جائزة في كل مسابقة، وذلك بعد غد الخميس الساعة السابعة مساء بقاعة سيد درويش بالهرم.

