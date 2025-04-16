نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد: "أنا بحب شغلي لكن اللي حوالين شغلي لا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه الشهير «ABtalk»، المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية والمهنية.

وقالت هنا الزاهد:"كنت زمان بحب الشهرة لكن دلوقتي لا، أنا بحب شغلي لكن اللي حوالين شغلي لا، لكن هذا جزء من شغلي خلاص ولازم أكون راضية بي، ونفسي أنزل في أماكن عادية مش عايزة اتصور مع حد خالص، عايزة ابقى زي الناس، عايزة أبقى انسانة أكتر من فنانة".

وتابعت:"أهم شئ في الجواز الأستقرار والأمان، وأصعب شئ الفطور مثل المشاعر لما تخلص، اللي بيحب بجد لازم يكون صادق وصريح".