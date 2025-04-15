رامي جمال يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "يا قلبي مين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي جمال منذ أيام قليلة أحدث أغنياته وهي أغنية "يا قلبي مين" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث نشر الفيديو وسرعان ما لقت الأغنية إعجاب الجمهور ونالت الكثير من التعليقات الإيجابية.

وقد حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية منذ طرحها حيث أنها تقترب من النصف مليون مشاهدة حيث حققت 330 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الـ 15 عبر يوتيوب.

وأغنية "يا قلبي مين" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان الملحن محمد حمزة، وتوزيع موسيقي ووميكس وماستر محمود صبري.

كلمات أغنية "يا قلبي مين" لـ رامي جمال

يا قلبي مين وداك هناك

هو أنت بتجري ورا اذاك

روحتلهم تتونس بيهم

وكنت متعشم فيهم

سابوك لوحدك

دلوقتي أهو محدش معاك

يا قلبي مين وداك هناك

هو أنت بتجري ورا اذاك

روحتلهم تتونس بيهم

وكنت متعشم فيهم

سابوك لوحدك

دلوقتي أهو محدش معاك

حبينا وادينا عنينا

وحنينا وقسيوا علينا

مش راجعين مهما زنوا

واللي ضيعنا منه

ينسى إنه يلاقينا

حبينا ودينا عنينا

وحنينا وقسيوا علينا

مش راجعين مهما زنوا

واللي ضيعنا منه

ينسى إنه يلاقينا

يا قلبي إيه بعدين معاك

مش قولنا ما تبصش وراك

ورونا الويل ومحرمتش

وغلطوا فيك ما متكلمتش

يا قلبي بيعهم

مفيهمش ولا حد اشتراك

حبينا وادينا عنينا

وحنينا وقسيوا علينا

مش راجعين مهما زنوا

واللي ضيعنا منه

ينسى إنه يلاقينا

حبينا ودينا عنينا

وحنينا وقسى علينا

مش راجعين مهما زنوا

واللي ضيعنا منه

ينسى إنه يلاقينا



تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

ويطرح رامي جمال جميع أغنيات ألبومه الغنائي الجديد بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل والذي يحمل طابعا مختلفًا عن نمط الإصدارات الغنائية التي باتت تعتمد بشكل كبير على طرح الأغاني بشكل منفرد أو عبر صيغة "السنجل"، حيث قرر رامي جمال، أن يُعيد للألبوم التقليدي بريقه، بطرح 12 أغنية دفعة واحدة ليكون أحد أبرز الألبومات المنتظرة في الموسم.

حرص رامي جمال على التنويع في الألبوم الجديد، حيث تعاون مع نخبة من أبرز الأسماء في مجال كتابة الكلمات والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ومن الأسماء البارزة التي شاركته العمل: عمرو المصري، عمرو الشاذلي، رمضان محمد، محمود أنور، أسامة الخطيب.

كما شهد الألبوم أيضًا عودة التعاون بين رامي جمال ومجموعة من الملحنين الشباب الذين استطاعوا تقديم تجارب موسيقية ناجحة في السنوات الأخيرة.