إيهاب توفيق يشعل أجواء أمريكا.. حفلتان في 25 و26 أبريل

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم إيهاب توفيق لإحياء حفلتين غنائيتين في الولايات المتحدة يومي 25 و26 أبريل الجاري، حيث يلتقي بجمهوره العربي هناك ويُقدّم مجموعة من أشهر أغانيه التي شكلت محطات مميزة في مشواره، مثل “سحراني”، “يا سلام”، و”أحلى منهم”، إلى جانب أعماله الجديدة.



آخر أعمال إيهاب توفيق

وكان إيهاب قد طرح مؤخرًا أغنية “سيبك من قال”، التي أعادت التعاون بينه وبين الشاعر محمود صلاح، والملحن عصام كاريكا، بتوزيع موسيقي لـ باسم منير، وجاءت الأغنية بطابع شرقي يمزج بين الحنين والوجع العاطفي، لتُضيف إلى رصيده أغنية جديدة محمّلة بالإحساس.



ظهور درامي مفاجئ لعام 2025

ولم يقتصر ظهوره هذا العام على الساحة الغنائية فقط، بل شارك أيضًا كضيف شرف في مسلسل “عايشة الدور”، والذي يسلّط الضوء على معاناة المرأة المطلقة، من خلال قصة سيدة تخوض رحلة تحدٍّ في سبيل تربية أبنائها واستعادة حياتها من جديد عبر التعليم وتحقيق الذات.

المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، ويشاركها كل من نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، وغيرهم، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وفريق من الكُتاب، وإخراج أحمد الجندي.

إيهاب توفيق يواصل بهذا الحضور المتنوع تأكيد مكانته كأحد رموز الغناء المصري الذي يواكب الزمن دون أن يغادر ذاكرة الأجيال.