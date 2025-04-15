حمادة هلال يُحيي الربيع في نادى الشمس.. ويسترجع ذكرياته على مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم حمادة هلال لإحياء حفل غنائي مميز يوم 21 أبريل الجاري على مسرح نادي الشمس، بالتزامن مع احتفالات عيد الربيع، حيث يقدّم لجمهوره باقة من أشهر أغانيه التي شكلت محطات في مشواره، منها:“الأيام”، “دايمًا دموع”، “كل ما أفكر فيك”، “تشرب إيه”، “أم أحمد”، “هاتوا الفلوس”، و”سبونج بوب”، وسط أجواء احتفالية ينتظرها محبوه من كل الأعمار.

ذكريات من مسرح البالون

وفي سياق متصل، أعرب حمادة هلال عن سعادته البالغة بإحياء حفل عيد الفطر مؤخرًا على خشبة مسرح البالون، المكان الذي ارتبط به وجدانيًا منذ بداياته، حيث غنّى عليه لأول مرة وهو في سن 11 عامًا، تحت إشراف المخرج الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي.

وأكد حمادة في تصريحاته أنه يعتبر هذا المسرح بمثابة “بيت الفن الأول” له، متمنيًا أن تنال أعماله القادمة إعجاب الجمهور، وتُحقق النجاح المنتظر.

حفلات ناجحة تحت مظلة البيت الفني

تأتي هذه الحفلات ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية الناجحة التي نُظمت في الفترة الأخيرة منذ تولي الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت الفني، بهدف إعادة الروح إلى المسارح وتقديم محتوى ترفيهي يليق بالجمهور المصري والعربي.

حمادة هلال، الذي يجمع بين الطرب والتمثيل، يواصل بذلك حضوره الفني المتجدد، ويؤكد أن مشواره لا يزال يحمل الكثير من المفاجآت.