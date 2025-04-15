بعد تصدرهما التريند..تعرف على موعد حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الثنائي ليلي زاهر وهشام جمال محركات البحث جوجل منذ أمس بعد عقد قرآنهما في أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة، ويذكر أنه قد اقتصر عقد القرآن على المقربين من أصدقاء العروسين سواء من داخل وخارج الوسط الفني.

موعد حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

وهو ما جعل الجمهور يتساءل متي موعد حفل زفاف أحدث ثنائي فى الوسط الفني، وقد انتشرت بعد الأقاويل أنهما سيقوموا بعمل حفل زفاف ضخم خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيحضره أغلب الوسط الفني.

تفاصيل عقد قرآن ليلي زاهر وهشام جمال

تم عقد قران العروسين أمس الإثنين في أجواء عائلية جمعت أفراد الأسرتين، وذلك في إحدى الفلل الخاصة بالمناسبات بمنطقة المنيل. وحرص الفنان أحمد زاهر على دعوة عدد من أصدقائه المقربين لمشاركة الفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

وظهر الفنان أحمد زاهر وهو يبكي ومُتأثر أثناء مراسم عقد القرآن، وأيضًا قد جاء من بين الشهود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



اخر ظهور لـ ليلى أحمد زاهر مع خطيبها هشام جمال

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة ظهرت فيها برفقة خطيبها الفنان هشام جمال، بإطلالة كاجوال أنيقة لفتت الأنظار. واعتمدت ليلى مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، فيما انسدلت خصلات شعرها البني على كتفيها بانسيابية.

وأرفقت الصور بتعليق مقتضب كتبت فيه: "الفرق كبير"، ما أثار تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

خطوبة ليلي زاهر وهشام جمال

كان أعلن الفنان والمنتج هشام جمال على صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام" العام الماضي، خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، حيث كتب هشام جمال: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

تفاصيل خطوبة ليلي زاهر وهشام جمال

وكان شارك الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورهما بتفاصيل خطوبتهما، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة قناة DMC.

وأوضح هشام جمال أنه كان يرغب في الاحتفال بخطوبته على ليلى زاهر بين الأهل فقط، وعدم الإعلان عنها للإعلام، حتى يحافظ على خصوصية العلاقة، ولكن تسربت بعض الصور من قراءة الفاتحة، ما دفعهما إلى الكشف الأمر، وأشادت ليلى زاهر بتفهم هشام جمال للموقف، وقالت إنه لم يلمها على أي شيء، وحاول أن يهون عليها الأمر، وأنهما سعيدان بخطوبتهما، ويتمنيان لبعضهما الخير.