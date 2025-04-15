"شارموفرز" تعود بألبوم جديد "unfollow "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم فرقة شارموفرز، بإطلاق ألبومها الجديد " unfollow"، وتقدم فى هذا الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، حيث تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وذلك عبر موقع "يوتيوب" وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.



فرقة شارموفرز، ترفع شعار "الموسيقى طريق السعادة"، من خلال اختيارها المميز لنوعية الكلمات، والموضوعات الغنائية، إلى جانب الألحان والموسيقى، بالإضافة إلى أسلوب فني خاص، فى طريقة التنفيذ.

تفاصيل ألبوم شارموفرز.. " unfollow ".. يضم الألبوم 5 أغنيات، هى:

" Lazy Boy"، -ليزى بوى- كلمات وألحان وتوزيع موسيقى، شارموفرز.. وتبدأ الأغنية بكلمات:.. نتكلم بصراحة يا جماعة انهارده ماحدش يزعل بقي.. الدنيا شمس ومفيش السحابة الجو صافي ومن غير الغمامه.. تيجي النهارده نتكلم بصراحه نرمي المجامله في صندوق القمامه.

" Enty Ehlawety "، -انتى احلويتى-كلمات وألحان شارموفرز، توزيع موسيقى، شارموفرز، وعيسى، وأسود، ونوفو.. وتبدأ الأغنية بكلمات:.. انتي احلويتي.. شكلك هديتي.. باين من عينيكي.. انتي وقفتي جانبي.. الغلطة عندي وبتخليني اغني.. انتي احلويتي.. مبقناش بنهرج.. مبقناش بنجرب.. حاجات جديدة كنا بنستغرب.

" Habayeb "، -حبايب- كلمات شارموفرز، ومحمد الشافعى، وألحان شارموفرز، وتوزيع موسيقى شارموفرز، وعادل محمد، ونوفو، وعيسى وأسود.. وتبدأ الأغنية بكلمات:.. بلاقي نفسي لما اكون لوحدي.. وبحاول وسط الناس ما اقولش رایی.. فضلت عايش جوه دماغی.. سايبها زي ما تمشي تمشي.. ما اقبلش كلمه من ابويا عنيد وكلمتي بتمشي.. بنطفي تدريجي اسلوبي اتغير وطريقتي.. شفت ایام صعبه خدت من روحي ووقتي.

" Warda w Oghneya"، -وردة وأغنية- كلمات محمد الشافعى، وألحان وتوزيع شارموفرز.

وتبدأ الأغنية بكلمات:

سبتلك ورده واغنيه.. وانتي سبتي فيا هموم تعورني.. لما شفتك الجمال خدني.. ابتسمت وقلبي حذرني.. كنت بتنازل دون علمي.. فوزت بيكي وكنت بخسرني.. واما سبتك في بديات.. شوقي جبني رماني بعترني.. سبتلك ورده واغنيه.. وانتي سيبتي فيا هموم تعورني.

" unfollow "، كلمات وألحان شارموفرز. وتبدأ الأغنية بكلمات:.. داخل أشوط ابدأ سنترة.. Dancehall اقلبها دندرة.. رقصة بسيطة لأ عايزها بنجرة.. انت عامل.. انت عامل follow وانا عامل unfollow.. تعالى انزلي هنا على ال dance floor.. Ninja متلون انا Michael Angelo.. هادي ورايق تلقيني في Bungalow.. بفكر في حل عملي.