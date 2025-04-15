24 إبريل.. بدء عرض مسلسل "برستيچ" على منصة يانجو بلاي

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ منصة "يانجو بلاي" بعرض أول مسلسلات الأوف سيزون لعام 2025 وذلك في يوم الخميس 24 إبريل، حيث تبدأ المنصة بعرض أولي البطولات المطلقة للفنان مصطفي غريب بعد تألقه في جزئين مسلسل "أشغال شقة" الذي شارك به فى دراما رمضان لعامين 2024 و2025 وقد لقي نجاح كبير.

تفاصيل مسلسل "برستيچ" لـ مصطفي غريب

مسلسل "برستيچ" لـ مصطفي غريب وينتمي المسلسل إلي فئة المسلسلات القصيرة حيث يتكون 8 حلقات وتدور أحداث المسلسل في إطار الجريمة الكوميدي.

والمسلسل من بطولة كلًا من مصطفي غريب، محمد عبدالرحمن، وسامي مغاوري ومجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، ومن تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة، إنتاج طارق نصر "ذا بلانت ستوديوز".

ويعرض المسلسل يوم الخميس الموافق 24 إبريل عبر منصة يانجو بلاي.

أحداث مسلسل "بريستيج"

تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

تصريحات محمد عبد الرحمن



ومن جانبه قال الفنان محمد عبد الرحمن "شخصيتي في مسلسل "بريستيج" شخصية جديدة عليا تمامًا، وستكون مفاجأة للجمهور، وأكثر شئ جذبتني للمسلسل أنه بيقدم تيمة مختلفة حيث يدور في عالم جريمة كوميدي وهو شئ جديد لم أقدمه من قبل وأتوقع تفاعل الجمهور لأن الجمهور يبحث دائما عن الجديد".

وأضاف عبد الرحمن:فريق عمل بريستيج بداية من المخرج عمرو سلامة الذي اعتبره مدرسة بالإخراج وتعلمت منه الكثير وسعدت بالعمل معه بسبب شغفه الكبير وحبه لشغله وتركيزه في كل التفاصيل، وكذلك الكاتبة إنجي أبو السعود التي قدمت لون جديد في الدراما بطريقة كتابة وقالب جديد ومختلف والجمهور يسعى دائما للجديد، وكذلك شركة الإنتاج التي سهلت علينا أجواء التصوير وقدمت كافة الإمكانيات لتقديم العمل في أفضل صورة، ومتحمس جدًا لعرض المسلسل على يانجو بلاي، وسعيد بأعمال يانجو بلاي في الفترة الأخيرة وأتمني أن يحقق العمل نجاح كبير لأنه يناسب المنصات الرقمية بسبب الفكرة وعدد الحلقات القليلة".

تصريحات مصطفى غريب



وعن المسلسل قال الفنان مصطفى غريب: "أن هذا العمل سيكون مختلف بسبب النقاشات الطويلة التي تمت بين فريق العمل لإخراجه في أفضل صورة، وأكثر ما جذبني في هذا العمل هو نص العمل الذي كتبته إنجي أبو السعود بطريقة تجعلك تستكمل الحلقات حتى النهاية، وفكرة المسلسل لا يوجد مط أو تطويل في الحلقات".