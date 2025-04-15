تعرف على موعد عرض فيلم «درويش» لـ عمرو يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض أحدث أعمال عمرو يوسف الذي يأتي تحت عنوان فيلم "درويش" ويشاركه البطوله دينا الشربيني.

موعد عرض فيلم درويش

ومن المقرر أن يعرض فيلم درويش في دور السينما بمصر من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني يوم 17 يوليو المقبل.

أبطال فيلم درويش

يشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، نخبة من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، ويظهر الفنان هشام ماجد كضيف شرف في الفيلم، والفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج وليد الحلفاوى، ومن إنتاج مشترك بين ون تو ون، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز وفيلم سكوير.

أحداث فيلم درويش

وتدور أحداث فيلم درويش حول محتال يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب، ويخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة.

اعمال جمعت دينا الشربيني وعمرو يوسف

يمثل عام 2016 هو بداية التعاون بين الثنائي حيث تعاون فيه الثنائي في أكثر من عمل فني سواء على مستوى الدراما والسينما، ونشأت الكيميا بينهما في هذا العام حيث تعاونا سويًا في بطولة فيلم كدبة كل يوم والذي ناقش الحياة الزوجية والمشاكل التي تقع بين الأزواج بعد مرور فترة من الزواج، وحقق فيلم كدبة كل يوم وقت طرحه انتشار ونجاح واسع بين مختلف الفئات، وشاركهم في البطولة النجم محمد ممدوح والنجمة درة.

وايضا مسلسل جراند أوتيل وحقق نسب مشاهدات عالية ومازال له جمهوره رغم مرور أكثر من 6 سنوات على طرحه الأول عبر الفضائيات، فيلم شقو وفيلم هيبتا، وكان أولهم فيلم هيبتا الذي تم طرحه منذ سنوات طويلة وحقق إيرادات عالية حيث أنه كان في الأساس رواية تم تحويلها إلى عمل سينمائي من إخراج هادي الباجوري وجاءت أحداثه في إطار رومانسي درامي وطالب الجمهور بطرح جزء ثاني وبالفعل بدأ التحضير له في الوقت الحالي، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني هو فيلم شقو الذي جاء في إطار من الكوميديا الممزوج بالأكشن وعند طرحه في دور العرض السينمائي حرص على مشاهدته قاعدة كبيرة من الجمهور، وشارك في بطولة فيلم شقو كلًا من محمد ممدوح، يسرا، أمينة خليل، محمد جمعة وغيرهم عدد من الفنانين.