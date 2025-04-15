لهذا السبب.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ أيمن بهجت قمر

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع انستجرام، رسالة تهنئه للشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، بمناسبة عيد ميلاده.

دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ أيمن بهجت قمر

وشاركت دنيا سمير غانم صورة تجمعها بالفنان أيمن بهجت قمر، وعلقت عليها قائلة: «هتقولي كلام حنين، هتقولي كلام خطر، هقولك مفيش جامدين غير أيمن بهجت قمر، كل سنة وأنت طيب وجدع ومبدع».

أحدث أعمال أيمن بهجت قمر

وينتظر السيناريست أيمن بهجت قمر، فيلم ري ستارت، الذي يتعاون فيه مع النجم تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

كما تنتظر دنيا عرض فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، والذي توقف تصويره مرارًا لأسباب مختلفة، ومن المفترض أن يتم عرضه في موسم الصيف المقبل، ويشاركها في بطولته كلٌ من: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان...، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل حارسة أمن لأحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوّقة.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "عايشة الدور"، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويشاركها في العمل عدد من الفنانين، من بينهم رحاب الجمل، نور محمود، فدوى عابد وآخرون، وايضا فيلم "تسليم أهالي"، من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركها بطولته هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان شيكو، والفنان الراحل سمير غانم، قدمت دنيا عرض "مكسّرة الدنيا"، من إخراج أحمد الجندي، بمشاركة نخبة من الفنانين، من بينهم محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وآخرون، وقد لاقى العرض تفاعلًا واسعًا من جمهور المسرح.