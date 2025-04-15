انعقاد لجان تحكيم الدراما لـ مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13

القاهرة - محمد ابراهيم - عقدت لجنة التحكيم الدرامي بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 13 مساء أمس لاختيار الأعمال الفائزة في السباق الرمضاني 2025.

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والفنانة مي حسن مدير العلاقات العامة للمهرجان، وقد تغيب المخرج القدير إبراهيم السوادي عن الاجتماع بسبب ظروف مرضه.

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وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفية دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025.

وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13، وأكد الحصرى بأنه لن يعلن عن نتائج لجنة التحكيم إلا قبل المهرجان بأيام.

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ أيام قليله.

نتائج الاستفتاء الجماهيري

أفضل مسلسل درامي وتقابل حبيب، أفضل مسلسل كوميدى أشغال شقة جدا، أفضل مؤلف وسيناريست عمرو محمود ياسين وتقابل حبيب، وخلفة بمسافة بسيطة محمود حمدان فهد البطل، أفضل مؤلف كوميدي شيرين وخالد دياب أشغال شقة جدا، أفضل مخرج دراما محمد حمدي الخبيرى ونقابل حبيب، أفضل مخرج كوميدي خالد ديب أشغال شقة جدا، معتز التوني مسلسل الكابتن، أفضل ممثل دراما تقاسمها وبنفس عدد الأصوات كل من مصطفى شعبان حكيم باشا، كريم فهمي وتقابل حبيب، أحسن ممثل كوميدي هشام ماجد أشغال شقة جدا، مصطفى غريب أشغال شقة جدا، أحسن ممثلة دراما ياسمين عبد العزيز ونقابل حبيب، ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة، أحسن ممثلة كوميدي انتصار 80 باكو، أسماء أبو اليزيد مسلسل النص.



أحسن ممثل دور ثاني حمزة العيلي مسلسل النص، محمد شاهين مسلسل لام شمسية، دياب مسلسل قلبى ومفتاحه، أحسن ممثلة دور ثاني نيكول سابا ونقابل حبيب، دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا، كارولين عزمى مسلسل فهد البطل، أحسن ممثل شاب عمر محمد رياض مسلسل قلع الحجر، مصطفى عبد السلام مسلسل منتهى الصلاحية، مصطفى عماد مسلسل سيد الناس، أحسن ممثلة شابة جاسيكا حسام الدين مسلسل منتهي الصلاحية، ياسمين العبد مسلسل لا م شمسية، يارا السكرى مسلسل فهد البطل.



جوائز الإبداع

جائزة الإبداع والتميز رجال: الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل فهد البطل، الفنان محمود عزب شو مسلسل قلبى ومفتاحه، الفنان رشوان توفيق مسلسل ونقابل حبيب.

جائز الإبداع والتميز الفنانة أنوشكا مسلسل ونقابل حبيب، الفنانة صفاء الطوخي فهد البطل، ميمي جمال مسلسل الحلانجي ومسلسل كامل العدد.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل" وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.