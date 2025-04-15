في أقل من 24 ساعة.. رامي جمال يتخطى 100 ألف مشاهدة بأغنية "مش مجرد حب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "مش مجرد حب"، التي طرحها أمس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطت حاجز 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بجانب تصدرها للتريند على نفس الموقع.

تفاصيل أغنية "مش مجرد حب" لرامي جمال



أغنية "مش مجرد حب" لرامي جمال من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب.

كلمات أغنية مش مجرد حب لرامي جمال

جربت تدمن حاجة وتبطلها.. قولي يمكن زيك أعرف أعملها.. أنت النهاردة خلاص هتمشي.. طب حياتي إزاي أكملها.. أنت عارف أنت إيه بالنسبة ليا.. مش مجرد حب عدى في يوم عليا.. ده أنت روح كل حاجة عايشة فيا.. معقولة تحييها وفي لحظة تقتلها.. مكنتش أقصد أي كلمة أنا قلتها.. ولمت نفسي كتير عشانك بعدها.. مش دي النهاية مش هينفع..قولي بس إزاي اخترتها.

أغنية يا قلبي مين رامي جمال

وكان رامي جمال، قد طرح يوم خلال الأيام القليلة الماضية، أغنية “يا قلبي مين” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي ووميكس وماستر محمود صبري.