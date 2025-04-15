بيان| أسرة العندليب تقاضي شاب سخر منه بتركيب صورة على شكل محمد رمضان وملابسه المثيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - اتخذت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الإجراءات القانونية، تجاه شخص يدعى م.م، بعد إهانته للعندليب بصورة مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال ياسر قنطوش محامي العائلة في بيان منذ قليل أن ورثة الراحل فوجئوا بشخص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يسخر من العندليب بصورة مركبة على شكل الفنان محمد رمضان وملابسه المثيرة للجدل التي أحدث بها أزمة بالساعات الأخيرة بعد حفله بكوتشيلا أمريكا.



وأكد ياسر قنطوش أن اتخاذ العائلة لهذا الإجراء القانوني تحذيرا لمن تسول إليه نفسه بالتطاول على حرمة المتوفي بهذا الشكل المهين خاصة وأنه جزء كبير لا يتجزأ من التراث الفني المصري.