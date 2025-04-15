نهال طايل عن ظهور محمد رمضان في حفله بأمريكا بملابس عارية: فضيحة عالمية بمعنى الكلمة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الإعلامية نهال طايل عن استيائها الشديد من الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره الأخير بإطلالة وصفتها بـ "لغريبة" والمسيئة، مؤكدة أن هذه الصور أحدثت حالة واسعة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت استياء جميع الفئات العمرية.



وأضافت الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، قائلة: "الموضوع ده أثار جدل كبير جدًا على كل السوشيال ميديا.. الكبار زعلوا، والصغيرين زعلوا، والشباب كمان زعلوا.. رجالة وستات، كل الناس كانت مستاءة. إيه ده؟ دي ملابس إيه؟ ده شكل إيه؟".



وأشارت الإعلامية نهال طايل إلى أن الفنان محمد رمضان لا يحتاج لمثل هذه الإطلالات المثيرة للجدل، كونه فنانًا له شعبية كبيرة وجماهيرية واسعة.

واختتمت نهال طايل حديثها، قائلة: "المفروض محمد رمضان مش محتاج شهرة ولا فلوس.. هو نفسه بيقول دايمًا إنه الأعلى أجرًا والأشهر، فإيه الهدف من الظهور بالشكل ده؟ اللي حصل ده مش طلة.. دي فضيحة، ومفيش راجل مصري يعمل كده".