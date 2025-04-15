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٤ جوائز لفيلم "الهوى سلطان" في مهرجان جمعية الفيلم

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القاهرة - محمد ابراهيم - فاز فيلم الهوى سلطان للنجم أحمد داود ومنة شلبي بـ 4 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ 51 بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت ايراداته الـ 80 مليون جنيه.
 

فيلم الهوى سلطان

جائزة أفصل ممثل دور أول للفنان أحمد داود عن فيلم الهوى سلطان
 

جائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة منة شلبي عن الفيلم
 

جائزة العمل الأول فى الإخراج هبة يسرى عن فيلم الهوى سلطان
 

جائزة أفضل تصوير نانسى عبد الفتاح عن 

 

تفاصيل فيلم الهوى سلطان
 

 

فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داود ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما  لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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