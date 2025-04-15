محمود البزاوي: "مسلسل حسبة عمري ناقش قضية مهمة وأجد نفسي أمام عدسة الكاميرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمود البزاوي أنه يجتهد في تقديم أدواره، مضيفًا:" الحمد لله ربنا أعطاني مساحة من الحضور، وأجد نفسي أمام عدسة الكاميرا وأذاكر الشخصية التي أقدمها وأترقب ردود فعل المشاهدين والناس في الشارع".

تصريحات محمود البزاوي

وأضاف خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي وأسرة مسلسل "حسبة عمري" ونجوم المسلسل، أن طبيعة الشخصية تفرض عليه أدائها بشكل معين وتون صوت معين، أحيانًا يكون مرتفعًا وأحيانًا يكون منخفضًا، مؤكدًا على أنه استفاد من التعامل مع الأساتذة مثل الزعيم عادل إمام ومحمد هنيدي، واستفاد منهم في جانب الكوميديا.

وعن تقديمه شخصيتين في رمضان من خلال "فهد البطل" و"حسبة عمري"، فقال: "حرصت على تقديم أفضل ما عندي، وعندما انتهي من تقديم الشخصية أعود إلى شخصيتي الحقيقية وإلى حياتي الطبيعية، وأنا مؤمن بمقولة سيد العمل هو المؤلف، وعندما قرأت ورق مسلسل "حسبة عمري" استمتعت جدًا بعرض القضية وبشكل درامي".

وأشاد بالمؤلف محمود عزت، وبطاقم العمل والنخبة الرائعة من الممثلين وعلى رأسهم روجينا وأيضًا محمد رضوان ونادين.

مسلسل حسبة عمري

أبطال وصناع مسلسل حسبة عمري



وكان مسلسل حسبة عمري يحمل في البداية اسم حقي وحقك، قبل أن يستقر صناعه على اسم الحالي، والمسلسل مكون من 15 حلقة، بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، نادين، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نور إيهاب، وإسلام إبراهيم، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أحداث مسلسل حسبة عمري

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي لايت، يتناول حق الكد والسعاية، والذي يشير إلى حق المرأة في الحصول على نسبة من مال زوجها قد تصل إلى نصف ثروته، سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، وذلك نظير عملها ومشاركتها له في تكوين تلك الثروة.