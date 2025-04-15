نهال طايل عن رفع محمد رمضان علم مصر في حفله بأمريكا: "أنت بتمثل مصر بشكل مسيء"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت الإعلامية نهال طايل، قيام محمد رمضان برفع العلم المصري في حفله الغنائي بأمريكا وظهوره بإطلالة عارية قائلة: "رايح ترفع العلم وإنت لابس كده ليه؟ ده مش تمثيل للشعب المصري، ده إساءة للقوى الناعمة.. سيب العلم في حاله".

تصريحات نهال طايل



وتابعت نهال طايل خلال برنامجها "تفاصيل" الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، معتبرة أن مثل هذا الظهور يبعث برسائل خاطئة، خاصًة لجمهور الشباب معقبة "هو ده جزاء حبنا ليكم بتودي ولادنا فينا.. ضريبة محبتهم ليكم ده، هي دي المفاجأة اللي أنت كنت بتقول عليها.. يادي النيلة".

وأضافت نهال طايل: "ليه بنعمل كده؟ هو إحنا بطلنا لبس الحلقات عشان ندخل على اللبس ده! إيه اللي وصلنا لكده؟! رايح تلبسه كمان ورافع علم مصر، يعني أنت هنا بتمثل الشعب المصري، طب تلبس اللي تلبسه، لكن سيب العلم في حاله، أنا مستغربة ليه بتعمل كده وبتزايد على مين؟".



وأشادت نهال طايل بردود الفعل الغاضبة التي جاءت من الجمهور، خصوصًا من فئة الشباب، الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم لما وصفته بالمنظر المسيء،مؤكدة أن رمضان يجب أن يخرج للاعتذار لجمهوره، ولبلده، على حد تعبيرها.



واختتمت نهال طايل حديثها قائلة: "إحنا في النهاية مجتمع شرقي.. وليه عاداته وتقاليده، وإحنا كلنا براء من ده، وهو لازم يطلع ويعتذر لجمهوره، ولبلده وللشعب، رغم إن اعتذاراته زادت".