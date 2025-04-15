بعد قرار محكمة الأسرة.. رنا سماحة تعلق على حكم حضانة طفلها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:36 مساءً - عبرت الفنانة رنا سماحة عن فرحتها بقرار محكمة الأسرة الذي منحها حق حضانة ابنها، مشددة على ثقتها العالية في عدالة القضاء المصري، وأكدت أنها ستقوم بواجبها كأم في حماية حقوق طفلها.

وعلى الجانب الآخر، تستعد رنا سماحة لإطلاق أحدث أغانيها، وسيتم تصويرها على شكل فيديو كليب في دبي، كما تعمل رنا سماحة مع المخرج اللبناني فادي الحداد وفهد الزاهد في أغنيتها الحديثة.

حيث أطلقت رنا سماحة مؤخرًا أغنيتين، الأولى بعنوان البركة والثانية بعنوان عاملة عبيطة.

وتعتبر أغنية البركة، كلمات الكاتب محمد نبيل، ألحان كريم نيازي، وتوزيع حمادة عصمت.

أما أغنية عاملة عبيطة، فهي من تأليف سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، وإخراج حسام مجدي.