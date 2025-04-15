في الشلاتين.. مواهب الجنوب تتألق بين ورش ”مصر جميلة” ومعرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:39 صباحاً - تواصلت فعاليات برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية بالشلاتين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية.

وشهد قصر ثقافة الشلاتين فعاليات اليوم الثاني من البرنامج بأنشطة فنية وثقافية متعددة، حيث أقيمت "ورشة المكرمية" بقيادة الفنانة جيهان مبروك التي قدمت شرحا وافيا للمشاركات حول أنواع الخيوط المستخدمة وأماكن بيعها وأفضل الخامات، بالإضافة إلى شرح الغرز الفنية المتنوعة في فن المكرمية.

كما شهدت ورشة الفنون التشكيلية بقيادة الفنانة برلنتي أنور تفاعلا من الأطفال، حيث تم تعليمهم أساسيات الرسم وتنفيذ تابلوهات مستوحاة من طبيعة الجنوب الساحرة، بينما واصلت الورشة الأدبية للدكتور مسعود شومان أعمالها في تنمية مهارات الكتابة الإبداعية لدى المشاركين، إلى جانب تقديم ورش للفنون المسرحية والأداء الحركي وورشة موسيقية للمايسترو عبد الله رجال، لتقديم جرعة فنية متكاملة للأطفال والشباب.

ويهدف برنامج "مصر جميلة" إلى تمكين الأطفال والشباب من اكتشاف مواهبهم وصقلها في مجالات متعددة، ويشرف على البرنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رحب.

وتتواصل فعاليات البرنامج حتى 17 أبريل الحالي بقصر ثقافة الشلاتين وعدد من مدارس المحافظة، مقدمة ورشا مجانية في الفنون التشكيلية، والموسيقى، والأداء الحركي، والمسرح، والكتابة الإبداعية، بمشاركة نخبة من المتخصصين لتنمية الإبداع الفني لدى الأطفال والشباب، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز العدالة الثقافية والوصول إلى مختلف المحافظات.

معرض الكتاب

واستقبل معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الزوار الذين تفقدوا أجنحته حيث تقدم قصور الثقافة 200 عنوان حديث في مجالات الأدب، التاريخ، التراث، الفلسفة، النقد، الفنون، وأدب الطفل، إلى جانب مجموعة من الأعمال العالمية المترجمة، وكتب كلاسيكية وتراثية. كما تقدم هيئة الكتاب إصدارات في مجالات الفلسفة، الأدب، التراث، وعلوم الاجتماع، وتقدم دار المعارف نحو 120 عنوانا، ويشارك في المعرض المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، المركز القومي لثقافة الطفل، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء، ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، وينفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

وقد شهد جناح المجلس القومي للطفولة والأمومة تنظيم ورش لبرنامج الأغذية العالمي تحت عنوان "لون وتعلم الوجبة الصحية" بإشراف كريمة سعيد، مسؤول قسم الطفولة والأمومة بالشلاتين، وبمشاركة إسراء خير من القسم نفسه، بهدف رفع الوعي الغذائي لدى الأطفال من خلال أساليب تفاعلية وفنية.