قصور الثقافة تعزز قيم المواطنة بمدارس المنيا بلقاءات توعية وورش فنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:39 صباحاً - شهدت مدرسة الساوي الإعدادية المشتركة بقرية الساوي في محافظة المنيا، الاثنين، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن برنامج تعزيز قيم المواطنة والانتماء وزيادة الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع محافظة المنيا.

قدمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت بعزف السلام الوطني، تلاه كلمة ألقاها محمد صلاح، مدير بيت ثقافة العدوة، أكد خلالها الدور المحوري الذي تضطلع به الثقافة في نشر الوعي وتعزيز قيم التعايش السلمي والانتماء وروح المواطنة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق الفني والفكري.

كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "التسرب المدرسي" ألقاها علاء رشدي، مدير مدرسة الساوي الإعدادية، تناول خلالها خطورة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المجتمع، مشيرا إلى أسبابها، من بينها التفكك الأسري، ونتائجها مثل عمالة الأطفال، الإهمال الدراسي، وزواج القاصرات. كما استعرض أبرز جهود الدولة في مواجهة الظاهرة والحد من آثارها.

وفي السياق نفذت ورشة للفنون التشكيلية قدمتها الفنانة هبة عبد الفتاح، شرحت خلالها مبادئ الرسم والتلوين، ووجهت الأطفال للتعبير عن الطبيعة الخلابة من حولهم باستخدام أدوات الفن التشكيلي.

نفذت الفعاليات من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ونفذها بيت ثقافة العدوة.

تأتي الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الوعي، وبناء الإنسان المصري، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، لاسيما في القرى والمناطق الريفية.