بدعم من وزراء التضامن والزراعة والتنمية المحلية.. انطلاق فعاليات معرض ديارنا للحرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:39 صباحاً - في إطار دعم الحرف اليدوية والتراثية، شهدت الساحة الثقافية افتتاح مميز لمعرض "ديارنا" برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى جانب محافظي الجيزة والقاهرة.

يقام المعرض بالمتحف الزراعي بالدقي على هامش فعاليات معرض زهور الربيع، حيث يستقطب عدداً كبيراً من المبدعين الذين يعرضون أعمالهم الفنية والتراثية، مما يعكس التنوع الثقافي والفني في المجتمع.

من خلال هذا المعرض تتاح الفرصة أمام المبدعين ليتجاوزوا الحدود المحلية ويصلوا إلى أفاق أوسع في الأسواق، مما يعزز من فرص نجاحهم التجاري.

كما يسعى المعرض إلى دعم الأسر المنتجة بتمكينها من تسويق منتجاتها اليدوية المميزة وبالتالي تعزيز مواردها الاقتصادية وتحفيز الابتكار والإبداع في المجتمع.

يتميز هذا المعرض بكونه نتاج لجهود تعاونية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الدولية ومشاريع مصر والمجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تقديم الدعم الشامل للأسر المنتجة وأصحاب الحرف.

يمثل المعرض جزء من استراتيجية أوسع نطاق ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات وتمكينها من التكيف مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، مما يعزز من قدرتها على النمو والاستدامة.