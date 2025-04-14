أحمد عبد الحميد يكشف تفاصيل فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 07:41 مساءً - أبدى الفنان أحمد عبد الحميد سعادته بالتعاون مع الفنان محمد إمام في فيلم "شمس الزناتي" الذي من المنتظر أن يستكمل تصويره في وقت قريب.

حيث صرح عبد الحميد، خلال حديثه بأنه سعيد للغاية بالتعاون مع الفنان محمد إمام في فيلم "شمس الزناتي" وأشار إلى أن هذا المشروع ليس الأول له مع محمد إمام، بل قد تعاون معه في العديد من الأعمال السابقة.

وأضاف:

"كنت سأشارك في المسلسل مع محمد إمام خلال رمضان الماضي، لكن تم تأجيل العمل".

واختتم حديثه:

"شمس الزناتي فيلم ضخم، وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، وأن نعود لاستئناف تصويره قريبًا، وأتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير".

حيث أن أحداث فيلم "شمس الزناتي" تتناول مجموعة "الزناتي" وكيف تم تشكيلها، ولم يتحدد حتى الآن موعد عرض الفيلم في السينما بعد الانتهاء من التصوير.

وأكد المنتج ريمون رمسيس يوسف عبر صفحته على فيسبوك أنه لا توجد نية لتأجيل تصوير العمل، مشيرًا إلى أن:

"ما يُشاع حول تأجيل تصوير فيلم (شمس الزناتي) إلى موعد غير محدد غير صحيح.. أود أن أعرف من أين تستقون هذه الأخبار".

وتحدث: