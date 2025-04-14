بروتوكول النقابات الفنية يحل النقاش حول ظهور محمد رمضان في كوتشيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 07:41 مساءً - أحدث الظهور الأخير للفنان محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة جدلاً كبيراً، بسبب اختياره لملابس وصفت بأنها "غير مناسبة للرجال" مما جعل الكثير من المهتمين بالشأن الفني يتساءلون عن الجهة المسؤولة عن محاسبته على هذه الإطلالة.

كما أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الجهة الوحيدة التي يمكنها محاسبة الفنان محمد رمضان على مثل هذه الظهورات هي نقابة المهن التمثيلية، حيث إنه عضو فيها، مشيراً إلى أن النقابة الموسيقية لا تتعلق بإطلالاته خارج مصر.

وأشار مرتضى إلى أن إقامة الحفلات الغنائية في جمهورية مصر العربية تتبع بروتوكولاً موحداً بين ثلاث نقابات فنية، وهي: الموسيقية، والتمثيلية، والسينمائية.

حيث يتم إصدار تصاريح رسمية لكل حفل يُنظم على الأراضي المصرية، لضمان التزام الفنانين بالمعايير المهنية والفنية.

وذكر أن ما يقدمه الفنانون في الخارج لا يخضع بشكل مباشر لهذا البروتوكول، ما لم يتضمن انتهاكً صريحا للقوانين المصرية، وأن الموضوع يبقى تحت مسؤولية النقابة التي ينتمي إليها الفنان.

أشارت مصممة الأزياء جيهان هريدي إلى إطلالة محمد رمضان، ووصفتها بأنها "غير مناسبة لفنان يمثل مصر في مناسبة دولية" مطالبةً بأن يكون ظهوره يعكس قيمة الفنان المصري في الساحات العالمية.