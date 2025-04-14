عودة الجوكر.. الكشف عن الملامح الأولى لفيلم Eddington.. ماذا يمكن توقعه؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - أزاحت الشركة المنتجة لفيلم "Eddington" الستار عن المقطع الدعائي الرسمي للفيلم الذي يضم طاقم مميز من النجوم يتقدمهم خواكين فينيكس وإيما ستون وبيدرو باسكال.

يصنف الفيلم بأنه فيلم إثارة يستكشف الأحداث في فترة ما بعد الجائحة، مما يوحي بسيناريو مشوق ومليء بالتحديات.

يبرز الفيلم مواهب فنية رائعة، حيث يظهر خواكين فينيكس في دور شريف بلدة صغيرة في نيو مكسيكو، بينما يلعب بيدرو باسكال دور العمدة الذي يتحداه وسط تحديات الجائحة وتكتمل الصورة الفنية مع أداء أوستن بتلر وإيما ستون اللذين يضيفان عمقًا للقصة.

سيكون العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي لعام 2025 المقرر في مايو، حيث سيعرض مزيج مثير من الإثارة والكوميديا السوداء التي تتناول مواضيع اجتماعية وسياسية معاصرة بطريقة فريدة ومبتكرة.