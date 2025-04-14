الجامعة البريطانية تعلن عن اليوم المفتوح وخصم 5% للتسجيل المبكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - تعلن الجامعة البريطانية في مصر عن تنظيم فعاليات اليوم المفتوح "Under The Stars Open Day" في نسخته العاشرة وذلك يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري مخصصة الفعالية لطلاب الشهادات العربية والأجنبية والثانوية العامة.

وسيتمكن الطلاب من التقديم مباشرة والاستفادة من خصم 5% للتسجيل المبكر، مما يعزز الفرص التعليمية المتاحة لهم.

يتمثل الهدف الرئيسي لفعالية اليوم المفتوح في تقديم رؤية شاملة للطلاب حول كليات الجامعة وتخصصاتها المتنوعة إلى جانب توضيح برامج المنح الدراسية المتاحة وآليات التقديم لها.

ولضمان مشاركة فعالة يمكن للطلاب الراغبين في الحضور تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة أو عبر الرابط المحدد مسبقاً.

وفي سياق متصل، شهدت الجامعة البريطانية إطلاق فعاليات ماراثون "الجري من أجل التعليم المتميز" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت إشراف وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة والسفارة البريطانية، بهدف دعم وتحسين جودة التعليم في مصر.