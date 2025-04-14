”حقوق الطفل وجودة الحياة”..قافلة لقصور الثقافة ببورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، قافلة ثقافية للطفل والأسرة بمحافظة بورسعيد، تحت عنوان "حقوق الطفل وجودة الحياة"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي وتنمية المجتمع بالمحافظات.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكلية التربية والطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد، وشهدت حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، من بينهم د. عبد العزيز حسين عميد المعهد، د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، منال عيد مدير مركز التنمية المجتمعية، ووسام العزوني مدير فرع ثقافة بورسعيد.

بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها د. عبد العزيز حسين، شدد خلالها على أهمية القوافل الثقافية في رفع وعي الأسر والمجتمعات بحقوق الطفل وتعزيز مفاهيم الحماية والتنشئة السليمة.

توالت بعد ذلك سلسلة من المحاضرات التوعوية، أبرزها محاضرة "حقوق الطفل وجودة الحياة" للدكتورة جيهان حسن، والتي أكدت فيها أن حقوق الطفل الأساسية تشمل المساواة، الرعاية الصحية، التعليم، البيئة الآمنة، والحماية من كافة أشكال الأذى، موضحة أن هذه الحقوق تمثل أساسا جوهريا لنمو الطفل المتكامل.

كما تناولت محاضرة "حقوق الإنسان ودورها في دعم الصحة النفسية"، التي قدمها الدكتور حسام الوسيمي، العلاقة بين الحقوق والصحة النفسية، مشيرا إلى أن الأسرة هي الحاضنة الأولى لسلامة الطفل النفسية والاجتماعية.

وفي السياق القانوني، قدم الدكتور عبده العشري محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في القانون المصري"، تناول فيها حق الطفل في حرية التعبير، وأهمية التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية المجتمعية، مستعرضا أبرز القوانين التي تحمي الطفل من المخاطر، خصوصا في بيئة العمل والتكنولوجيا.

وفي الجانب الفني، قدمت ورش متعددة منها ورشة "التعبيرية في الفن"، لتصميم لوحات معبرة باستخدام الأقمشة وألوان الأكرليك، إلى جانب ورشة بتقنية "الباتيك" ذات الجذور الشعبية، كما نظم لقاء مفتوح مع فرق الطفل الفنية والمسرحية لمناقشة سبل تطوير المحتوى الثقافي المُقدم للطفل.

كما تناولت مدير عام ثقافة الطفل في حديثها "حقوق الطفل والتكنولوجيا الرقمية"، مؤكدة أن الحقوق الرقمية أضحت من الحقوق الأساسية، مشيرة إلى ضرورة بناء وعي مجتمعي بأمان الطفل في الفضاء الرقمي، تماشيا مع أهداف رؤية مصر 2030.

تنفذ القافلة الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتستمر فعالياتها حتى مساء الإثنين 14 أبريل الجاري، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد.