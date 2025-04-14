وزارة الثقافة المصرية تحتفل باليوم العالمي للفن بسلسلة فعاليات نوعية في القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - فتح متاحف الفنون التشكيلية بالمجان وعودة ترينالي الجرافيك بعد 19 عامًا من التوقف

المركز القومي للمسرح يشارك بحفل موسيقى الحجرة وفتح متحف رواد الفن للجمهور

قصور الثقافة تحتفل باليوم العالمي للفن بفعاليات فنية في المحافظات وورش تدريبية متنوعة

وزير الثقافة: احتفالنا باليوم العالمي للفن تأكيد على التزام الدولة بتعزيز الثقافة والفنون كأحد محاور التنمية المستدامة وتجسيد لرؤية القيادة السياسية في دعم الإبداع والمبدعين

تحت شعار الاحتفاء بالجمال والإبداع والتنوع الثقافي، تُطلق وزارة الثقافة المصرية سلسلة من الفعاليات الفنية المتنوعة، احتفالًا بـ اليوم العالمي للفن، الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين الفنون ودعم الفنانين وإتاحة الثقافة للجميع.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا اليوم يمثل فرصة ذهبية للتأكيد على أهمية الفنون في حياة الشعوب، ودورها المركزي في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي

وقال وزير الثقافة:"لقد أدى الفن على مدار العصور دورًا محوريًا في تشكيل الهوية الثقافية والتعبير عن آمال الناس وتطلعاتهم، وكان دائمًا رمزًا للجمال والسلام والإبداع. وفي مصر، نحن نعتز بإرث حضاري وفني ضارب في أعماق التاريخ، يمتد من الفنون المصرية القديمة إلى الإبداع المعاصر بكل أشكاله، واحتفالنا بهذا اليوم العالمي يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز الثقافة والفنون كأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وتجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في دعم الإبداع والمبدعين، وهو ما يعكس حرصنا على أن تكون الفنون متاحة للجميع، في كل ربوع مصر، من خلال الفعاليات التي تنفذها قطاعات الوزارة والتي تشمل:-

القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

يُشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، في احتفالات اليوم العالمي للفن من خلال برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات، يقام الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، وذلك في القاعة الرئيسية لمتحف المركز، في تمام مساءً، ويشمل البرنامج فتح أبواب متحف"رواد الفن"للجمهور بشكل استثنائي، ابتداءً من صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لإتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على مقتنيات المتحف التي توثق تاريخ الفنون المسرحية والموسيقية والشعبية في مصر، مع تقديم حفل موسيقي بعنوان "صولوهات"، من أداء الفرقة الموسيقية التابعة للمركز، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن فنان الشعب الراحل سيد درويش، من إنتاج المركز القومي للمسرح وا