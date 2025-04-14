قصور الثقافة بالسويس تناقش تنوع الشعر العربي عبر العصور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - نظم فرع ثقافة السويس عددا من اللقاءات الأدبية والتثقيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت لقاء عقده نادي أدب بيت ثقافة فيصل، بمركز الشباب بعنوان "التعدد والتنوع لدى الشعراء"، استهله الأديب قباري البدري، بحديث عن تنوع المدارس الشعرية، وأشهر شعراء العصر الجاهلي

ومنهم امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى، اللذان تميزت قصائدهما بالفخر والغزل والوصف.

كما تحدث عن أشهر شعراء العصر العباسي، ومنهم أبو نواس وأبو تمام في مجالي الغزل والمدح، مما يعكس تطور الأساليب الشعرية في تلك الفترة.

واختتم اللقاء بنقاش حول الشعر الحديث من خلال أعمال محمود درويش، ونزار قباني، وكيف ناقشت قصائدهما القضايا والاجتماعية والسياسية وغيرها، مؤكدا في ختام الندوة على أن هذا التنوع يعكس غنى التراث الشعري العربي، ويبرز دوره في تشكيل ثقافة المجتمع.

أعقب ذلك أمسية شعرية، تضمنت إلقاء قصائد شعرية بمشاركة لفيف من الشعراء والأدباء منها قصيدة بعنوان "ملقتش حبيب" للشاعر محمد عمران، وأخرى بعنوان "المملكة متحف فني" للشاعر محمود السنوسي، وشارك الشاعر مصطفى النحاس بقصيدة "أنا النحات"، واختتمت الفعاليات بقصيدة "في الغربة" للشاعر جمال نور الدين.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت، أقيمت محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس، بعنوان "القصة التفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي"، تحدثت خلالها المدربة علياء سعد، عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحة مفهوم القصة التفاعلية وأهم عناصرها.