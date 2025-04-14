نسرين طافش تعيش لحظات من الطفولة مع زوجها وأصدقائها بعيدًا عن الأضواء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - شاركت النجمة نسرين طافش جمهورها على مواقع التواصل بلحظات مليئة بالمرح والطفولة، حيث نشرت صورًا لها أثناء قضاء وقت ممتع في الملاهي.

وظهرت نسرين وهي تلعب البولينج وتجرب عددًا من الألعاب الأخرى، وسط أجواء مليئة بالضحك والطاقة الإيجابية.

واختارت نسرين إطلالة كاجوال بسيطة، ارتدت فيها كروب توب أبيض وبنطلون جينز واسع، ما أضفى عليها طابعًا عفويًا وشبابيًا.

ورغم ظهور زوجها معها في بعض الصور، حرصت كالعادة على إخفاء ملامحه، محافظة على خصوصية حياتها الزوجية التي لم تكشف تفاصيلها حتى الآن.

وكانت نسرين قد أعلنت مؤخرًا عن زواجها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي خلال حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته الخامسة، وقالت: "كنت في شهر العسل، علشان اتجوزت"، مؤكدة أنها اختارت أن تبقي حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء.

وأضافت أن زوجها شاب مصري من خارج الوسط الفني ويعمل في مجال الأعمال.

على الصعيد الفني، تواصل نسرين نشاطها السينمائي، حيث شاركت مؤخرًا في فيلم "الدشاش" الذي يُعرض حاليًا في دور السينما.

الفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، وغيرهم، وهو من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

كما أنهت تصوير مشاهدها في مسلسل "بدون مقابل"، والذي يجمعها بعدد من النجوم مثل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وآيتن عامر، المسلسل من إنتاج محمد فوزي وإخراج جمال عبد الحميد.