المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في الدورة الثانية لمعرض شلاتين للكتاب ٢٠٢٥م

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - شارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في معرض شلاتين للكتاب؛ في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥م، والذي يعقد برعاية معالي الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقد افتُتح معرض شلاتين للكتاب، في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥م، بمدينة الشلاتين، بحضور كل من: السيد العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين؛ والدكتور محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ والأستاذ محمود عبد الوهاب، وكيل وزارة الثقافة بإقليم جنوب الصعيد، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد أعقب الافتتاح جولة تفقدية لأجنحة المعرض.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجناحه المتميز؛ يقدّم مجموعة من إصداراته الفكرية والعلمية المتنوعة، التي تهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز مفاهيم الوسطية والتعايش والتسامح.

وقد لاقى الجناح اهتمامًا واسعًا من الزوار؛ وشرائح متعددة من الجمهور، خاصة من فئة الشباب والطلاب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية المجلس؛ الرامية إلى دعم الحراك الثقافي في مختلف محافظات الجمهورية، والوصول بالمعرفة الدينية المستنيرة إلى المناطق الحدودية؛ تفعيلًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الانتماء الوطني، وذلك برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية؛ وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.