محمد رمضان يودع الكشري ويستقبل السوشي.. تجاهل الانتقادات واختار النجومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - أثارت إطلالة محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا العالمي جدل واسع، حيث انتقد الجمهور تصميم ملابسه الذي وصفوه بـ"الغريب والمبالغ فيه" مما أثار ردود أفعال متباينة حول اختياراته الفنية والجمالية.

تجاوز محمد رمضان الانتقادات التي وجهت إليه من خلال مشاركة تفاصيل من حياته الماضية والحاضرة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أنه لا يتوانى عن الاستمتاع بنجاحاته الحالية والتحديات التي واجهها في طريقه.

خلال أدائه المذهل في المهرجان أطل محمد رمضان على الجمهور بأغانيه الاستعراضية المثيرة برفقة مجموعة من الراقصات اللواتي أضفين الحيوية على المسرح.

وقد خطف الأنظار بإطلالته المميزة، حيث ارتدى صديري ذهبي فخم وفي لمسة وطنية مؤثرة حرص على رفع علم مصر عالياً، مما أثار حماس الجمهور وتفاعلهم الكبير معه.