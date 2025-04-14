العرض المسرحي ”قرد كثيف الشعر” الليلة بقصر ثقافة الأنفوشي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، العرض المسرحي "قرد كثيف الشعر" بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض شرائح المسرح للموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض شريحة قصر ثقافة برج العرب، ويقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن نص الكاتب الأمريكي يوجين أونيل، وإخراج إبراهيم أحمد.

تدور أحداثه حول الصراع الطبقي بين الرأسمالية المهيمنة، ودول العالم الثالث الممثلة في طبقة المهمشين والفقراء.

"قرد كثيف الشعر" أداء أحمد محمد، خالد عباس، مصطفى عمران، لورا عباس، زينب كمال، أحمد علي، محمد سعيد، زياد عبد القادر، محمد حسين، مروان السيد، محمد مصطفى، عمر السيد، عمرو أحمد، عبد الرحمن إبراهيم، محمود نصار، محمود إبراهيم، محمد محمود، عبد الرحمن رفعت، محمد معوض، أحمد خالد، بالإشتراك مع فريق استعراضات فيلا ٧٠.

تدقيق لغوي أحمد سعيد، دراماتورج وأشعار محمد عبد المحسن، ديكور تقى جمال، تنفيذ ديكور علي هلال، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان خالد العزازي، كيروجراف سمير نصري، ماكياج مارينا مجدي، ملابس تسنيم أيمن، إكسسوارات لينا عباس،

مساعد مخرج أحمد علي، وهاني مجدي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.