في ذكرى زوجها الراحل.. شمس البارودي تنشر صور من عقد قرانها على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - شاركت شمس البارودي لحظات مؤثرة من احتفالها بعيد ميلاد زوجها الراحل حسن يوسف، حيث تجمعت مع أسرتها في جلسة روحانية لختم القرآن وتلاها اجتماع حافل حول مائدة الطعام في تعبير صادق عن وفائها وتقديرها لذكراه.

أظهرت شمس البارودي رسائل حب مؤثرة كتبها زوجها الراحل حسن يوسف في مناسبات متعددة وتعتبر هذه الرسائل كنز ثمين تحتفظ به وتضعه أمامها باستمرار، مما يعكس قوة الروابط العاطفية التي ربطت بينهما.

أكدت شمس البارودي استمرار حبها وتفانيها لزوجها الراحل مشيرة إلى الأهمية الكبيرة للرسائل التي كان يهديها لها في المناسبات الخاصة كما شددت على التزامها بالحفاظ على الطقوس التي اعتاد عليها، مما يعكس عمق وفائها وتقديرها الدائم لذكراه.