بدلة رقص؟ محمد رمضان يثير الجدل مرة أخرى.. إطلالة مذهلة في كوتشيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - أحدث ظهور الفنان محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا العالمي ب الولايات المتحدة الأمريكية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار ارتداؤه لملابس غير تقليدية ومثيرة انتقادات واسعة ووصفها البعض بأنها "بدلة رقص" بسبب تصميمها الجريء والمزخرف.

أحيا محمد رمضان الحفل بتقديم مجموعة من أغانيه الراقصة المصحوبة بعروض راقصة لباقة من الراقصات الموهوبات.

وقد أبرز في إطلالته الفنية صديري ذهبي فخم يزينه سلسلة ذهبية لافتة وفي لمسة وطنية مؤثرة رفع علم مصر عالياً على خشبة المسرح، مما أثار حماس الجمهور وتفاعله بقوة مع الأداء.

لم يكن ظهور محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا بملابس غير تقليدية حدث استثنائي فقد اعتاد على خطف الأضواء بإطلالاته الجريئة والمثيرة في مختلف حفلاته.

هذه الإطلالات تضع محمد رمضان دائماً في دائرة الضوء وتثير ردود فعل متباينة من الجمهور والنقاد بين من يراها تعبيراً فني مبتكر ومن يعتبرها خارجة عن المألوف.